Plus Cochem Im Katastrophenfall einfach anhängen und losfahren: Neue Wechselbrücke für THW Cochem Von Ulrike Platten-Wirtz i Foto: Ulrike Platten-Wirtz Im Katastrophenfall ist Schnelligkeit gefragt. Das ist den Mitgliedern des Technischen Hilfswerks (THW) der Ortsgruppe Cochem längst hinreichend bewusst. Um für den Einsatz allzeit gut gerüstet zu sein und schnell ausrücken zu können, hat der Ortsverband Cochem jüngst einen Ladungsträger (Wechselbrücke) angeschafft. Was es damit auf sich hat. Lesezeit: 2 Minuten

In die Wechselbrücke wurde ein Regalsystem eingebaut, das mit allen notwenigen Werkzeugen und Materialien für die Bergungsgruppe ausgestattet ist. So muss im Falle eines Einsatzes ein Lkw-Anhänger nicht erst zeitintensiv beladen werden, sondern steht schon fertig gepackt und einsatzbereit auf dem Gelände des THW-Ortsverbands in Cochem-Brauheck. Um die neue Wechselbrücke ...