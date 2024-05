Hans-Peter Döpgen möchte Bürgermeister in Zell bleiben: „Eine sichere lebens- und liebenswerte Stadt entwickeln“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Hans-Peter Döpgen, 72 Jahre, seit 51 Jahren verheiratet, 3 erwachsene Kinder. 1966 Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadtverwaltung Zell (Mosel), 1980 Studium an der Verwaltungsfachhochschule Mayen, Abschluss Diplom-Verwaltungswirt (FH), ab 1994 Leiter Ordnungsbehörde sowie des Fachbereiches „Bürgerdienste“ bei der Verbandsgemeindeverwaltung Zell, seit 2014 als VG-Verwaltungsrat im Ruhestand, seit 2019 Stadtbürgermeister

Mein politischer Werdegang

2018 Eintritt in die Freie Wählergruppe Stadt Zell e.V., seit dem 24.6.2019 Stadtbürgermeister der Stadt Zell (Mosel)

Das sind meine Ziele als Stadtbürgermeister

Nach meinem Leitspruch: Mit Fachwissen und Heimatliebe wirtschaftliche Stabilität sichern – Tradition erhalten – mit Kompetenz Zukunftspotentiale erkennen und entwickeln – Förderung von Ideen, um unsere Stadt für die Zukunft lebendig zu halten – Stärkung des sozialen Zusammenhalts und Förderung von kultureller Vielfalt – Ausbau der Infrastruktur sowie eine lebenswerte Umgebung für uns alle. Viele Projekte sind in Angriff genommen. Sie zum Erfolg zu führen und mit dem eingeschlagenen Weg für Zell und seine Bürgerinnen und Bürger eine sichere lebens- und liebenswerte Stadt entwickeln.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Stadtbürgermeister verändern?

Viele Projekte sind in der Umsetzung/Erarbeitung, beispielhaft: der neue MoselPark Zell, Fußgängerbrücke erneuern, neue Baugebiete in Kaimt-Nord und neben Bullay, Dorferneuerungen in Merl und Kaimt, neue KiTa und neue Sporthalle in Kaimt, Sicherung der ärztlichen Versorgung, Sanierung Stadthalle, verantwortungsvoller Straßenausbau, Radweg Barl – B53, bürgernahe Verkehrsgestaltung in den Wohngebieten Barl, Windkraftanlagen auf den Zeller Höhen

Das sind meine Ecken und Kanten

Außer an Bürgermeister auch an Familie denken

Das ist mein politisches Motto

keine Floskeln: klare Ziele – nicht reden: machen

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.