Plus Cochem Firmenlauf durch Cochem: Mehr als 1000 Läufer machen sich auf die Strecke Von Thomas Esser i Mehr als 1000 Läufer nahmen am Firmenlauf in Cochem teil. Foto: Thomas Esser 1145 Sportlerinnen und Sportler aller Altersklassen bescherten dem Sparkassen-Firmenlauf eine Rekordteilnahme. Unter Federführung der Spielvereinigung Cochem präsentierte die Sparkasse Mittelmosel EMH die offensichtlich immer beliebter werdende Sportveranstaltung auf der bewährten Wertungsstrecke. Lesezeit: 1 Minute

Diese sah als Start und Ziel das Cochemer Moselstadion vor, wo es zunächst für den Nachwuchs in den Bambiniläufen die obligatorischen 400 Meter im Stadion zu bewältigen galt. Bei den Mädchen konnte sich hier Anna Schmitz vor Nelly Kronz und Maria Schümmer durchsetzen. Die Jungenwertung führte am Ende Ben Junglas an. ...