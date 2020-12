Cochem-Zell

Auch in Cochem-Zell fallen nun die Entscheidungen Schlag auf Schlag. Nachdem am Donnerstag die ersten beiden Coronafälle im Kreis bestätigt wurden, werden nun Schulen und Kitas geschlossen sowie Veranstaltungen abgesagt. Das Gesundheitsamt fordert die Cochem-Zeller dazu auf, sich auch an kleineren Veranstaltungen nicht zu beteiligen – und folgt so der Empfehlung der Bundeskanzlerin vom Donnerstag. Wir haben die aktuellen Entwicklungen zusammengetragen.