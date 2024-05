Plus Kreis Altenkirchen

Wahlserie im Kreis Altenkirchen: Wie kann die heimische Wirtschaft unterstützt werden?

i Gewerbe- und Industriegebiete sind auch im Kreis Altenkirchen Ausdruck einer funktionierenden Wirtschaft. Die dort ansässigen Unternehmen müssen allerdings mit zahlreichen Schwierigkeiten kämpfen und Herausforderungen begegnen. Hohe Energiekosten und viel Bürokratie sind nur zwei Beispiele. Foto: Markus Eschenauer

Neun Parteien beziehungsweise Wählergruppen treten bei der Kommunalwahl an, um in den Kreistag Altenkirchen einzuziehen. Aber wie stehen die Bewerber zu den Themen, die die Menschen in der Region bewegen? Wir haben nachgehört und stellen jeweils neun Antworten auf sieben Fragen gegenüber.