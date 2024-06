Plus Hamm

Saisonbeginn in Hamm: Waldschwimmbad öffnet ab heute seine Türen

i Das Prunkstück auf dem neu geschaffenen Wasser- und Abenteuerspielplatz direkt angrenzend an den Nichtschwimmerbereich ist ein Holzschiff. Foto: Sonja Roos

Am Samstag, 15. Juni, öffnet das Waldschwimmbad Thalhausermühle in Hamm seine Tore für die neue Badesaison. „Zu Beginn wird das Schwimmbad freitags bis sonntags geöffnet sein und dann auch immer zu den gewohnten Wochenendöffnungszeiten 10 bis 20 Uhr“, sagt Ingo Schöler von der Verbandsgemeindeverwaltung in Hamm. Wenn das Wetter weiter mitspielt, dann soll das Schwimmbad auch unter der Woche von montags bis donnerstags öffnen, an den Werktagen aber nur 14 bis 20 Uhr.