Herzliches Willkommen in Birnbach: Ein festlicher Gottesdienst für den neuen Pfarrer Von Julia Hilgeroth-Buchner i Vor dem Einzug versammelten sich der neue Pfarrer Jurij Lange, Superintendentin Andrea Aufderheide, Amtskollegen aus den umliegenden Kirchengemeinden und Mitglieder des Birnbacher Presbyteriums vor der Eingangstür der evangelischen Kirche. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner Ein feierlicher Nachmittag für „den Neuen": Anlässlich der Einführung des 36-jährigen Pfarrers Jurij Lange füllte sich die Birnbacher Kirche am Sonntag mit Amtskollegen, kirchlichen Wegbegleitern, Vertretern aus den umliegenden Presbyterien und natürlich vielen Gemeindemitgliedern.

Nach dem feierlichen Einzug begrüßte Prädikant Frank Schumann Jurij Lange und alle Gäste in der romanischen Basilika. Superintendentin Andrea Aufderheide verlas die Ernennungsurkunde für den am 7. Januar offiziell gewählten neuen Pfarrer und wünschte ihm in ihrer Ansprache von Herzen alles Gute für seinen Amtsantritt in einer von Krisen geschüttelten ...