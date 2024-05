Plus Kreis Altenkirchen/Kiew

Von Altenkirchen nach Kiew: Ukraine-Reise hinterlässt bei Landrat Enders Spuren

i Gedenken an die Opfer des russischen Angriffskrieges. Landrat Peter Enders hat die Reise in die Ukraine sehr bewegt, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung betont. Fotos: Sabina Gorzkulla Foto: Sabina Gorzkulla / honorarfrei

Als Landrat hat man eine Fülle von Terminen. Eine Dienstreise nach Kiew gehört für einen Chef des Kreishauses in Altenkirchen aber sicher nicht zum Alltagsgeschäft. In der zweiten Maiwoche verweilte Peter Enders in der ukrainischen Hauptstadt, um dort im Rahmen des 2. Internationalen Gipfels die Dreier-Partnerschaft der Landkreise Altenkirchen, Krapkowice in Polen und des Rajons Iwano-Frankiwsk im Westen der Ukraine zu unterzeichnen.