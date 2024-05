Plus Selbach Dorfwettbewerb im Kreis Altenkirchen: Vier Ortsgemeinden hoffen auf großen Preis Von Thomas Hoffmann i Im Vordergrund ein plätschernder, klarer Bach, im Hintergrund spielende Kinder auf dem Erlebnisspielplatz. Das war nur einer von vielen attraktiven Punkten, an die am Dienstagnachmittag Selbachs Ortsbürgermeister Matthias Grohs gemeinsam mit weiteren Gemeinderatsmitgliedern die Kreiskommission des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ führte. Foto: Thomas Hoffmann Selbach ist eine von vier Ortsgemeinden aus dem Kreis Altenkirchen, die in diesem Jahr am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilgenommen haben. Auch Ziegenhain, Katzwinkel und fürthen stellten sich der Jury. Lesezeit: 2 Minuten

In der kleinen Gemeinde im Wisserland trafen sich am Dienstagnachmittag die Mitglieder der Kreiskommission sowie Ortsbürgermeister Matthias Grohs und weitere Gemeinderatsmitglieder. Für die Kommission war es der zweite Termin an diesem Tag, denn vormittags war das Team, das aus dem Architekten und Leiter der Bauabteilung des Kreises, Oliver Weber, der ...