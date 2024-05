Plus Flammersfeld

„Eine-Welt-Café“ der Flüchtlingshilfe Flammersfeld: Ein Ort, der das Ankommen leichter macht

i Das „Eine-Welt-Café“ ist für Geflüchtete ein beliebter Treffpunkt in Flammersfeld. Hier tauschen sie sich aus und können sich bei Anliegen beraten lassen. Foto: Annika Stock

Gemeinsam bei Kaffee und Gebäck sich untereinander austauschen und gleichzeitig Fragen loswerden, die im Alltag in Deutschland aufkommen – all das können Geflüchtete beim „Eine-Welt-Café“ in Flammersfeld. Der Verein Flüchtlingshilfe Flammersfeld bietet das Angebot jeden Dienstag im Untergeschoss des evangelischen Gemeindehauses an der Raiffeisenstraße 48 an.