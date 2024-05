Plus Wissen

Preisgekrönter Autor: Navid Kermani kommt zu Literaturtagen

i Navid Kermani liest in Wissen. Foto: Peter-Andreas Hassiepen / München

Anlässlich der 23. Westerwälder Literaturtage empfängt das Kulturwerk in Wissen am Donnerstag, 23. Mai, um 19 Uhr den renommierten und vielfach preisgekrönten Autor Navid Kermani. Kermani, der noch in diesem Jahr mit dem Thomas-Mann-Preis ausgezeichnet wird, liest aus seinem zuletzt erschienenen Werk „Das Alphabet bis S“.