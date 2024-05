Plus Sinzig

Neubau des Sinziger Feuerwehrhauses: Standortfrage bleibt ungeklärt

i Noch tun die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung und der Jugendfeuerwehr ihren Dienst aus der „Bruchbude“ in der Friedrich-Ebert-Straße in Sinzig heraus. Foto: Archiv Hans-Jürgen Vollrath

In Scharen sind Sinziger Bürger zur letzten Sitzung des Stadtrats vor der Kommunalwahl gekommen. Es waren so viele, dass es nicht mal für alle einen Sitzplatz gab und einige stehen mussten. Und so manch einer mag sich erhofft haben, dass es endlich eine Antwort darauf gibt, wo das neue Feuerwehrgerätehaus gebaut werden soll. Aber die gab es nicht.