Karl Markus Jolas möchte Ortsvorsteher in Westum werden: „Ich möchte die Gemeinschaft der Westumer fördern“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Ich heiße Markus Jolas, bin 58 Jahre alt, verheiratet mit Anja Jolas. In unserem Haushalt sind drei Kinder groß geworden, wir wohnen in der Mitte von Westum. Nach meinem BWL-Studium war ich viele Jahre in leitender Funktion tätig. Heute bin ich als selbständiger Kaufmann in der Region engagiert. In meiner Freizeit gehe ich gerne wandern, interessiere mich für Wein und Weinanbau und fahre gerne Ski. Sozial engagiere ich mich als Mitglied im RC Remagen-Sinzig, diversen Fördervereinen und im Sportverein.

Mein politischer Werdegang

Ich kandidiere als Mitglied der CDU zum Ortsvorsteher in Westum und für den Stadtrat in Sinzig. Ich bin Mitglied im Ortsbeirat (stellv. Ortsvorsteher) Westum und im Werksausschuss Sinzig.

Das sind meine Ziele als Ortsvorsteher

Ich bin gerne bereit, mehr Verantwortung in Sinzig-Westum zu übernehmen. Meine Aufgabe sehe ich darin, die Gemeinschaft der Bürger in Westum zu fördern. Der direkte persönliche Austausch mit den Bürgern ist mir hierbei sehr wichtig. Dies nach dem Motto: „Präsenz statt online.“ Demokratie lebt vom Engagieren und Mitmachen. Für die kommende Legislaturperiode sehe ich wichtige und weitreichende Aufgaben auf den Ortsbeirat zu kommen, die man mit Augenmaß und Weitsicht angehen sollte. Aus diesem Grund bewerbe ich mich neben der Kandidatur für das Amt als Ortsvorsteher ebenfalls für ein Stadtratsmandat auf der Liste der CDU, um die Belange von Westum konsequent in den entsprechenden Gremien vertreten zu können.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsvorsteher verändern?

• Präsent, bürgernah, ansprechbar mit regelmäßigen offenen Bürgersprechstunden

• Friedhofsgestaltung zu einem Ort der Ruhe und Einkehr in würdevoller Umgebung

• Sport- und Freizeiteinrichtungen für die Jugend einrichten

• Investitionen in den Feuerwehrstandort Westum mit Blick auf die Herausforderungen der Zukunft

• Bau einer Sport- und Mehrzweckhalle

• Erneuerung der Hellenbach- und Kanalverrohrung als aktives Klimaanpassungsmanagement

Das sind meine Ecken und Kanten

Präsent, bürgernah, ansprechbar – einfach machen!

Das ist mein politisches Motto

Unmögliches versuchen, um mögliches zu erreichen!

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.