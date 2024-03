Plus Remagen

Elektroroller aus Remagen: Kumpan gehört jetzt zu Hamburger Unternehmen

Von Christian Koniecki

Erst Indien, jetzt Hamburg: Die Lohia E-mobility GmbH mit Sitz in Remagen, Hersteller der Kumpan-Elektromotorroller, ist von dem Hamburger Unternehmen „Dreems" übernommen worden und firmiert jetzt unter dem Namen Kumpan GmbH. Vor einem Jahr war das in die Insolvenz geratene Remagener Start-Up der drei Tykesson-Brüder von einem indischen Unternehmen aufgekauft worden. Nun also Hamburg.