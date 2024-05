Aus akuter Hilfe wird dauerhafter Ansprechpartner: ASB gründet Kreisverband Ahrweiler

Direkt nach dem Hochwasser kamen die Helfer des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) ins Ahrtal. Aus der akuten Hilfe wurde ein fester Ansprechpartner mit eigenem Stützpunkt in Heimersheim und weiteren Büros im Kreis Ahrweiler. Jetzt verfestigt der ASB seine Strukturen dauerhaft: Am 8. Mai haben die ASB-Mitglieder in Bad Neuenahr-Ahrweiler den neuen ASB-Kreisverband Ahrweiler gegründet.

Der neue Vorstand besteht aus Horst Gies (MdL), Vorsitzender, und den stellvertretenden Vorsitzenden Annika Zimmermann und Sabine Reinhart. Weitere Vorstandsmitglieder sind Heribert Röhrig, Hans-Jürgen Juchem, Andreas Bogen und Florian Noch. Die Kontrollkommission besteht aus Ursula Koll und Jochen Lorenz.

Bis zu 300 Menschen betreute der ASB zeitweise an sieben Standorten im Ahrtal. Mit mehr als 2000 betroffenen Haushalten steht der ASB langfristig im Kontakt. Während aber mittlerweile die Anzahl der in ASB-Notunterkünften untergebrachten Personen zurückgeht, haben sich inzwischen zahlreiche Beratungs- und Unterstützungsangebote für Hochwasserbetroffene im Ahrtal etabliert. „Die Angebote des ASB an den verschiedenen Standorten im Ahrtal sind zu festen Institutionen für die Menschen hier geworden“, berichtet Landesvorsitzender Oswald Fechner. „Insofern ist nun der nächste logische Schritt, dauerhafte Strukturen zu schaffen.“

Allen Altersgruppen bietet der ASB Hilfe bei der Re-Integration ins alltägliche Leben: Die ASB-Mitarbeiter unterstützen bei Antragsstellungen, helfen bei der Wohnungssuche oder organisieren Schuldnerberatungen. Für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren gibt es an den ASB-Standorten sowohl kreative Angebote, Gruppentreffs, aber auch spezielle Coachings zur Steigerung der eigenen Resilienz oder auch physiotherapeutische Angebote. So werden beispielsweise durch gruppentherapeutische Angebote Blockaden gelöst und die Körperwahrnehmung verbessert. Die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe unterstützt zudem mit freizeitpädagogischen Angeboten die offenen Kinder- und Jugendhilfen. Mehrfach wurde bereits auch für Familien aus dem Ahrtal in den Ferien eine Familienfreizeit angeboten und das ASB-Team organisiert für Kinder und Jugendliche regelmäßig Kreativ-Workshops und Tagesfahrten.

Im Kreis Ahrweiler fährt für Flutbetroffene kostenfrei der ASB-Bürgerbus. Das Angebot richtet sich insbesondere an mobilitätseingeschränkte Menschen, sodass das Fahrzeug mit einer Transportvorrichtung für Rollstühle ausgestattet ist. Besonders häufig werden Fahrten zum Arzt angefragt, aber auch Ausflüge zu Freunden und Verwandten, die nicht mehr allein bewältigt werden können. red