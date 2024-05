Adenauer können bald Strom aus der Region beziehen: Konzept vorgestellt

Anzeige

Die Verbandsgemeinde (VG) Adenau hat nun gemeinsam mit Westenergie einen lokalen Energiemarkt in Rheinland-Pfalz beschlossen, der allen Bürgern mit dem Tarif „RegioEnergie Adenau“ 100 Prozent zertifizierten Ökostrom aus der Region anbieten soll. Anfang Mai trafen sich Friedhelm Münch, Beigeordneter des Landkreises Ahrweiler (stellvertretend für Landrätin Cornelia Weigand) und VG-Bürgermeister Guido Nisius mit Vertretenden der Westenergie und Bayernwerk Regio Energie, um die entsprechenden Verträge für das Projekt zu unterzeichnen. Davon berichtet die VG-Verwaltung Adenau in einer Pressemitteilung.

Durch einen breiten Mix regenerativer Energiequellen und zunehmend dezentraler Stromerzeugung möchten wir in unseren Kommunen künftig eine führende Position im Bereich der erneuerbaren Energien einnehmen. Kreisbeigeordneter Friedhelm Münch

„Die Einführung des Regionalen Strommarktes ist ein wichtiger Schritt hin zu einer regionalen, dezentralen und regenerativen Stromversorgung – Energie aus der Heimat, die vor Ort erzeugt und verbraucht wird“, so Kreisbeigeordneter Münch. „Durch einen breiten Mix regenerativer Energiequellen und zunehmend dezentraler Stromerzeugung möchten wir in unseren Kommunen künftig eine führende Position im Bereich der erneuerbaren Energien einnehmen.“

Bürgermeister Guido Nisius fügte hinzu: „Wir konnten in unserer VG bereits etliche Interessenten, wie beispielsweise die Nürburgring GmbH mit ihren eigenen Photovoltaik-Erzeugungsanlagen als Stromeinspeiser von diesem Projekt überzeugen. Und ich bin mir sicher, dass wir viele weitere Interessenten, sei es aus dem Privat- oder Gewerbekundenbereich, für den regionalen Strommarkt begeistern können.“

Zertifizierter Strom zu 100 Prozent regenerativ erzeugt

Patrick Ley, Kommunalmanager bei Westenergie, erklärte: „Es gibt ein Bedürfnis der Menschen nach regionaler Nähe, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Wir freuen uns, die VG Adenau als regionalen Partner bei der Entwicklung des ‚Regionalen Strommarktes‘ in unserer Region unterstützen zu können. So können die Bürgerinnen und Bürger ihre Erzeugungsanlagen in den Strommarkt einbringen oder regenerativen Strom aus regionaler Herkunft beziehen. Auf diese Weise schonen wir gemeinsam die Umwelt und stärken gleichzeitig die energetische Unabhängigkeit.“

Und so funktioniert’s: Die Verbandsgemeinde Adenau und das Partnerunternehmen Bayernwerk Regio Energie GmbH werden gemeinsam den lokalen Ökostrom-Tarif „RegioEnergie Adenau“ anbieten. Der zertifizierte Strom wird zu 100 Prozent regenerativ erzeugt und stammt aus regionaler Wasserkraft, Windkraft und Photovoltaik. Eine Beteiligung weiterer Energieerzeuger aus der Nähe, idealerweise mit einer Leistung größer als 100 Kilowatt-Peak (kWp), ist weiterhin möglich.

Weiter „Einspeiser“ können sich jederzeit beteiligen

Alle Infos werden in Kürze über eine eigene Internetseite veröffentlicht. Dort wird auch der Bezug des Stromproduktes „RegioEnergie Adenau“ möglich sein. Weitere Einspeiser erneuerbarer Energien aus der näheren Umgebung können sich jederzeit am Projekt beteiligen und sich für die Vermarktung ihres Stroms registrieren. Den offiziellen Startzeitpunkt will die VG Adenau noch bekannt geben. red