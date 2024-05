Plus Spessart/Koblenz

Nach Razzia auf einer Cannabisplantage in Spessart: Prozess gibt Einblicke in Täternetzwerk

i Wegen des Arbeitens auf einer illegalen Spessarter Cannabisplantage müssen sich derzeit zwei Albaner vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Foto: Paul Zinken/picture alliance/dpa

Wie in einem hollywoodreifen Gangsterfilm konnte sich wähnen, wer am Mittwoch am Landgericht Koblenz bei einer Verhandlung um eine im vergangenen August aufgedeckte Cannabisplantage in Spessart anwesend war. Unter Vorsitz von Richter Andreas Groß und im Beisein von Richterin Helen Blasweiler mussten sich vor der Zweiten Strafkammer zwei albanische Staatsbürger wegen illegalen, gewerbsmäßigen Cannabisanbaus verantworten.