Plus Bonn Entwaffnendes Grinsen gepaart mit Charisma: Bielendorfer quatscht in Bonn keine Opern Von Thomas Kölsch i Kann auch über sich selbst lachen: Bastian Bielendorfer Foto: Thomas Kölsch Manchmal hat Bastian Bielendorfer es echt schwer. Zum Beispiel, wenn er mit seinem Vater unterwegs ist, der keine Gelegenheit auslässt, um seinen Filius entweder zu blamieren oder zu mobben, am besten beides gleichzeitig. Dabei schafft das der Sohn schon selbst, dann aber immerhin mit einem Augenzwinkern und im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Lesezeit: 2 Minuten

Im Rahmen von „Quatsch keine Oper“ macht sich der Bestsellerautor und Comedian in Bonn immerhin bereitwillig über sich (und über den ein oder anderen C- oder D-Promi) lustig, gibt Einblicke in seine Zeit bei „Let’s Dance“ und schäkert mit dem Publikum, das sich nur allzu gern in die Show einbringt ...