Plus Kempenich Grüner Daumen inklusive: Kirmes in Kempenich ist Traditionspflege pur Von Hans-Josef Schneider i Die Frauen mit den grünen Schürzen hatten alle Hände voll zu tun. Foto: Hans-Josef Schneider Grüne Schürzen heißen sie, grüne Schürzen tragen sie, grüne Daumen haben sie – die Rede ist von einer Gruppe, die sich seit Längerem in Kempenich der Gärtnerei verschrieben hat und an Kirmesdienstag schon zum dritten Mal mit ihrer Pflanzenvielfalt zahlreiche Besucher zur Kirchenscheune lockte. 2022 gab es erstmals neben dem gewohnten Flohmarkt mit Büchern und Kuriositäten eine weitere Besonderheit: Bärlauch, Borretsch, Ringelblumen, Obst- und Gemüsepflanzen wurden zum Tausch angeboten. Lesezeit: 3 Minuten

So wie bei der Premiere haben auch diesmal wieder Gartenfreunde seit Ende Februar ihr Bestes gegeben. Es begann mit der Aussaat und setzte sich fort mit dem Eintopfen der kleinen Setzlinge, was sich mit vereinten Kräften und größtenteils in einer Garage abspielte. In der Folge nahm die Zahl der kleinen ...