In vielen Sachthemen schlagen sich die Koblenzer Kandidaten in den Interviews mit unserer Zeitung souverän, doch können sie auch über sich selbst, über eigenes Fehlverhalten oder Fehler sprechen? Die Antworten gewähren spannende Einblicke in die Persönlichkeit. Fotos: Kevin Rühle (7), Sascha Ditscher, picture alliance/dpa/dpa-tmn/Christin Klose Foto: Christin Klose/picture alliance/dpa/dpa-tmn