Im Wahllokal herrscht „Kabinenpflicht“: In Koblenz musste der Wahlvorstand diese Regel auch mal durchsetzen

i Ein Mann sitzt während der Europawahl in einer Wahlkabine, um seinen Wahlzettel auszufüllen. Foto: Robert Michael/picture alliance/dpa

Auch wenn bei der Europa- und Kommunalwahl wieder viele auf die Möglichkeit der Briefwahl zurückgegriffen haben, war in den Koblenzer Wahllokalen trotzdem einiges los. Nicht wenige nutzten den Spaziergang am Sonntag, um noch ihre Kreuzchen zu machen. Und da es bekanntermaßen viele Kreuze waren, konnte es mitunter ein wenig dauern, bis die nächste Wahlkabine frei war – und nicht jeder wollte so lange warten. Eine Wahlgeschichte aus Koblenz.