Das Fox sagt doch nicht Gute Nacht: In der Tanzbar in Koblenz bleibt alles so wie es ist – bis auf die Chefin

i Das Fox sagt doch nicht Gute Nacht Foto: Annika Wilhelm

Vor etwa anderthalb Monaten kündigte die Tanzbar Fox in Koblenz ihre Schließung an: „Der Fuchs sagt Gute Nacht“ hieß es in dem Instagram-Beitrag. Doch jetzt ist der Fuchs wohl wieder aufgewacht. Denn die beliebte Partylocation am Tor zur Altstadt hat ein neues Oberhaupt – und das ebenso spontan wie die Kultbar zugemacht hat. Die 27-jährige Shila Schölzel übernimmt das Fox. Die große Wiedereröffnungsfeier ist bereits geplant. Das erwartet die Besucher künftig.