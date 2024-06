Plus Koblenz CDU fast überall vorn: Das sind die Parteihochburgen in Koblenz Von Jan Lindner i Die Koblenzer Wähler haben der CDU einen deutlichen Wahlsieg beschert. In der Innenstadt waren die Grünen erneut sehr stark. Foto: Matthias Kolk Die CDU hat bei der Koblenzer Stadtratswahl nach ihrem Totalabsturz von 2019 wieder deutlich zugelegt. Das wirkt sich auf die Liste der Stimmenkönige aus (wir berichteten) und natürlich auch auf den Blick in die einzelnen Stadtteile: In fast allen Stimmgebieten (sechs ausgenommen) hat die Union mit mehr oder weniger deutlichem Abstand die Nase vorn. Umgekehrt haben die Grünen im Vergleich zu 2019 in vielen Gebieten leicht verloren. Lesezeit: 2 Minuten

Die CDU: Auch das Oberwerth, 2019 noch eine der Grünen-Hochburgen überhaupt, ging diesmal an die CDU. Dazu die komplette Karthause als größter Stadtteil, Rübenach, Lay, Metternich und so fort. Am Stärksten abgeschnitten hat die CDU in Bubenheim (41,5 Prozent), Rübenach (39,9) und Kesselheim (36,7), am Schwächsten in Lützel (18) und ...