Besuch auf der Baustelle: Beim Koblenzer Moselbad geht es in den Endspurt

i In der Pastor-Klein-Straße im Rauental ist das neue Bad. Foto: Doris Schneider

An manchen Stellen ist das neue Moselbad im Rauental noch eine echte Baustelle mit herumliegendem Material, abgedeckten Böden, mit Staub und Baulärm. Alle Uhren stehen noch auf 12 Uhr, keine tickt. Aber an anderen Stellen denkt man, man hätte ruhig Badesachen mitbringen können zum Termin im neuen Bad, so gut und fertig sieht es hier schon aus. Der Technische Leiter Albert Diehl und der neue Betriebsleiter Daniel Genz begleiten unsere Zeitung beim Rundgang durch den Neubau in der Pastor-Klein-Straße.