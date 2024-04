Plus Koblenz Vom Altlöhrtor nach Koblenz-Lützel: Corona-Kompetenzzentrum und Longcovid-Ambulanz sind umgezogen Von Katrin Steinert i Hier im Brenderweg 26 hat Astrid Weber ihre Gemeinschaftspraxis, wo nun auch das Corona-Kompetenzzentrum und die Longcovid-Ambulanz ein neues Zuhause gefunden haben. Foto: Katrin Steinert Auch vier Jahre nach dem Corona-Ausbruch gibt es für die Koblenzer Ärztin Dr. Astrid Weber noch viel zu tun. Sie behandelt unzählige Longcovid-Patienten, unter anderem 50 betroffene Kinder und Jugendliche. Lesezeit: 4 Minuten

Dr. Astrid Weber ist eine Frau, die seit der ersten Stunde an der Corona-Front in Koblenz kämpft. Und nicht nur dort: Auch bei der Behandlung der Spät- und Langzeitfolgen ist sie ganz vorne mit dabei. Im Mai 2022 eröffnete sie die erste Longcovid-Ambulanz des Landes in Koblenz und sagt heute ...