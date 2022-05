Die Corona-Ambulanz ist vom Oberwerth in die Innenstadt umgezogen. Dort hat sie am Montagmorgen erstmals im Corona-Kompetenz-Zentrum am Altlöhrtor ihre Türen geöffnet. Hier bekommen nun auch Menschen einen PCR-Abstrich, die coronatypische Symptome haben und vorher in die CGM-Arena fahren mussten. Doch am ersten Tag zeigt sich, dass sich der neue Standort zum Start noch nicht bei allen rumgesprochen hat.