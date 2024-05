Jan Badinsky möchte Stadtbürgermeister in Mülheim-Kärlich werden: „Mit Herz und Verstand“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Ich bin Jan Badinsky, 27 Jahre alt, habe Verwaltung studiert (Bachelor) und bin Kommunalbeamter in Mayen (Schwerpunkte Verkehr und Ordnung). In meiner Freizeit engagiere ich mich in mehreren Vereinen, konkret der MKG (Elferrat), dem Fidelio (Heimat) und dem DRK (Sanitätsdienst). Einmal wöchentlich gehe ich ein paar Kilometer joggen oder wandern, was mich fit und ausgeglichen hält. Mit meiner Partnerin Svenja lebe ich in der Jahnstraße.

Mein politischer Werdegang

Ehrenamtlich aktiv seit 2012. In der SPD seit 2014, stellvertretender Juso-Landesvorsitzender von 2016 bis 2019, Geschäftsführer SPD der Verbandsgemeinde Weißenthurm, Ausschussmandate auf Stadt- und VG-Ebene (Umwelt/Verkehr, Werke).

Das sind meine Ziele als Stadtbürgermeister

Priorität hat bei mir alles, was den Zusammenhalt der Stadt festigt. Beispielsweise beobachte ich, dass einige Vereine mit Nachwuchssorgen zu kämpfen haben. Das berührt mich, weil von den Vereinen viel städtisches Leben ausgeht. Ich werde eine Ehrenamtsbörse auf den Weg bringen. Hier sollen junge (oder auch ältere) Menschen mit allen Vereinen wie bei einer Jobbörse in den Austausch kommen und sich kennenzulernen. Das regt sicherlich den Neumitgliederzuwachs an.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Stadtbürgermeister verändern?

Wir haben einen Sanierungsstau, zum Beispiel bei den Hallen oder Grillhütten, gleichzeitig aber einige Millionen Euro Rücklagen. Ich werde bei der Kommunalaufsicht dafür eintreten, dass wir unsere Ersparnisse besser für die nötigen Investitionen ausgeben dürfen, weil es das gemeinsame Vermögen der Menschen ist. Zuletzt ist das der Stadt beim Tauris nicht gelungen, weshalb es 2023 nicht saniert werden konnte.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ich kann mit mir selbst ungeduldig sein.

Das ist mein politisches Motto

Mit Herz und Verstand!