Plus Kreis MYK

Christian Altmaier will Landrat werden: „Ich bin jetzt die beste Version meiner selbst“

i „Politik ist das Bohren dicker Bretter“, sagt Christian Altmaier (45). Und er weiß, wovon er spricht, denn er ist seit seinem 17. Lebensjahr in der Kommunalpolitik aktiv – viele Jahre für die SPD, jetzt für die Freien Wähler. Foto: Birgit Pielen

Das Interview mit Christian Altmaier findet in einem Café in Andernach statt. Diesen Ort hat sich der 45-Jährige, der für die Freien Wähler neuer Landrat von Mayen-Koblenz werden will, ausgesucht. Andernach ist ein gutes Pflaster für die Freien Wähler. Hier ist Christian Greiner von der FWG seit März 2023 Oberbürgermeister – und hat die langjährige SPD-Dominanz beendet.