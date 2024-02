Plus Niederberg Hier sollen bald die Skateboards rollen: Stadtrat beschließt Anlage in Koblenz-Niederberg Dass Kinder und Jugendliche auf der rechten Rheinseite mehr Freizeitanlagen im Freien benötigen, wurde vor allem in der Corona-Zeit deutlich. Nun wird eine Skateranlage in Niederberg geplant, die für Mädchen und Jungen aus mehreren Gegenden nutzbar sein soll. Von Katrin Steinert

Diese soll neben der Feuerwehrwache an der L 127 entstehen. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Im laufenden Haushaltsjahr wurden dafür bereits zu Planungszwecken 30.000 Euro eingestellt (wir berichteten). Nun ist die Verwaltung am Zug, die Anlage zu planen und die Kosten zu ermitteln. SPD-Ratsmitglied Ute Wierschem, die in Immendorf lebt, betonte: ...