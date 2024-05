Plus Koblenz

RZ-Speeddating in der Seilbahn: Stadtratskandidaten erklären, wie Koblenz Geld einsparen kann

i Das Geld ist auch in der Stadt Koblenz knapp. Fotos: Sascha Ditscher (2)/Kevin Rühle (7) Foto: Sascha Ditscher

Es ist eine Binse. Aber die Koblenzer Kommunalpolitiker werden regelmäßig an deren Wahrheitsgehalt und Wirkkraft erinnert: Jeder Euro lässt sich nur einmal ausgeben – leider auch in der Stadt an Rhein und Mosel. In unserem RZ-Speeddating haben wir die antreten Parteien zu den Themen Haushalt, Finanzen und Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) befragt.