Plus Koblenz Junger Autor stellt Buch in Koblenz vor: Hassliebe zur sächsischen Heimatstadt Von Alexander Thieme-Garmann i Jakob Springfeld stellte im Circus Maximus sein Buch „Unter Nazis“ vor. Foto: Alexander Thieme-Garmann Mit seinem Debütwerk „Unter Nazis“ reist Jakob Springfeld derzeit durch die Republik. Der gebürtige Zwickauer schildert in dem Buch seine Erfahrungen mit der rechten Szene, die dort sehr präsent sei, sagt er. Zum Auftakt der Wochen der Demokratie war Springfeld auch in Koblenz im Circus Maximus zu Gast. Lesezeit: 2 Minuten

Die Zahl der Straftaten, die alljährlich von der rechtsextremen Szene in Zwickau verübt würden, sei im Vergleich zu anderen deutschen Städten auffallend hoch. In zahlreichen persönlichen Anekdoten untermauert Springfeld seine These, die er mit Daten aus der Polizeistatistik zu erhärten versucht. In einer kalendarischen Aufzählung gibt der Jungautor einen Einblick ...