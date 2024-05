Christian Comes möchte Ortsbürgermeister in Kobern-Gondorf werden: „Alle machen mit“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Christian Comes (39). Beruflich war ich nach dem BWL-Studium zehn Jahre im IT-Einkauf bei der Post in Bonn, bevor ich zum freigestellten Betriebsratsvorsitzenden der Niederlassung Einkauf mit Sitz in Koblenz gewählt wurde. Im Gesamtbetriebsrat vertrete ich die Interessen von fast 200.000 Beschäftigten.

Mein politischer Werdegang

15 Jahre war ich für die CDU im Gemeinderat und als langjähriger Vorsitzender der Jungen Union bekannt. Im März initiierte ich eine Bürgerbefragung, bei der knapp 300 Rückmeldungen eingingen (fast 10 Prozent der Einwohner).

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Weit mehr als 100 Menschen gaben mir ihre Unterschrift, um unsere parteiunabhängige Bewerbung als Bürgermeister zu unterstützen. Ich will ein Angebot an alle machen. Das geht am besten über Parteigrenzen hinweg. Zu den Unterstützern zählen unabhängige Bürgerinnen und Bürger sowie Mitglieder fünf politischer Gruppierungen (CDU, SPD, FWG, Grüne, Junge Union). Unter dem Motto „Alle machen mit“ will ich dauerhaft alle in die Ortspolitik einbeziehen, am liebsten mithilfe einer Dorf-App. Sollte es klappen, sorgen wir dafür, dass die Niederburg über der Gemeinde wieder beleuchtet wird. Unseriöse Versprechungen sind meine Sache nicht. Am 18. Mai ab 18 Uhr verrate ich bei der Vorstellung im Rittersaal, wie wir „Alle machen mit“ mit Leben füllen und wie unser Sofortprogramm aussehen könnte.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Ich habe großen Respekt vor der Leistung der bisherigen Gemeindespitze. Das ist kein leichter Job. Vor uns stehen große Aufgaben, umso wichtiger ist es, dass alle mitmachen. Es geht darum, die Gemeinde und alle Ortsteile behutsam weiterzuentwickeln – gemeinsam mit allen. Als Schlüssel hierzu sehe ich Transparenz, Fleiß und sinnvolles Delegieren. Entscheidend ist, dass wir alle an einem Strang ziehen, getreu dem Motto: Alle machen mit.

Das sind meine Ecken und Kanten

Idealismus: Wir schaffen es, wenn alle wollen.

Das ist mein politisches Motto

Alle machen mit und Hummelprinzip christian-comes.de

