Sperrung in Clemensstraße: Busse werden umgeleitet

Anzeige

Die Buslinien 6, 7, 9 und 10 in Richtung Rhein-Mosel-Halle fahren nach der Haltestelle „Bf Stadtmitte/Löhr-Center“ über die Pfuhlgasse, dann rechts in die Görgenstraße zur Haltestelle „Zentralplatz/Forum“ (Steig D bei C & A). Anschließend drehen die Busse am Friedrich-Ebert-Ring und fahren zur Ersatzhaltestelle „Rhein-Mosel-Halle“ (Zubringer Pfaffendorfer Brücke). Von dort aus erfolgt die normale Linienführung.

Die Busse der Linie 8 fahren – vom Hauptbahnhof kommend – zur Haltestelle „Zentralplatz/Forum“ (Steig A), dann weiter über die Pfuhlgasse, das Löhr-Center und über den Friedrich-Ebert-Ring zur Ersatzhaltestelle „Rhein-Mosel-Halle“. Anschließend erfolgt die normale Linienführung. Für alle Linien gilt: Die Haltestellen „Zentralplatz/Forum“ (Steig G) und „Stadttheater/Schloss“ (Steig A) können in dieser Zeit nicht angefahren werden, teilen die Koblenzer Verkehrsbetriebe mit.