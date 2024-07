Plus Vallendar Nach Hangrutsch in Vallendarer Wohngebiet: Sanierungsarbeiten beendet i Vor gut einem Jahr kam es in einem Vallendarer Wohngebiet zu einem Hangrutsch. Foto: Jan Lindner (Archiv) Vor gut einem Jahr ereignete sich ein Hangrutsch in Vallendar. Nach diesem Ereignis fanden Untersuchungen zu den Ursachen statt und der Hang wurde saniert. Die Sanierungsarbeiten sind laut der SGD Nord nun abgeschlossen und auch die wahrscheinliche Ursache für den Hangrutsch sei nun ermittelt. Lesezeit: 2 Minuten

Nach knapp vier Monaten Bauzeit wurden die Sanierungsarbeiten an dem in einem Vallendarer Wohngebiet abgerutschten Hang abgeschlossen. „Die anschließende Teilabnahme hat bereits stattgefunden und die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat die Nutzungsuntersagung für die beiden betroffenen Wohnhäuser im Anschluss aufgehoben, damit die Familien wieder einziehen dürfen“, so Wolfgang Treis, Präsident der Struktur- ...