Wenn der Bagger im Hang klettert: Sicherungsarbeiten zwischen Lay und Moselweiß laufen

Von Erwin Siebenborn

i Wenn der Bagger im Hang klettert Foto: Horst Vogel

Die Sicherungsmaßnahmen am Hang an der B 49 laufen seit mehr als einem Monat: Am Montag, 17. Juni, sind sie gestartet – und bieten nun teils spektakuläre Szenen, wie die Bilder belegen. Grund für die Arbeiten ist ein größerer Steinschlag, der bereits im Jahr 2021 stattgefunden hat.