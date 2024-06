Plus Kreis MYK/Koblenz

Wie es Marko Boos schaffte, gegen den Trend Landrat im Kreis MYK zu werden – und was das über die SPD aussagt

i Glückliche Genossen (von links): Maximilian Mumm, Marko Boos, Marc Ruland, Achim Hütten Foto: Winfried Scholz

Sie sind selten geworden in diesen Tagen, doch es gibt sie noch: Sozialdemokraten, die nach einer Wahl so richtig gut gelaunt sind, fast schon euphorisch. Passiert ist selbiges nun im Kreis Mayen-Koblenz, wo gegen den Trend der SPD-Mann Marko Boos zum Landrat gewählt wurde. Wie hat er das geschafft, zumal in einem CDU-Landkreis? Was bedeutet das nun für die SPD? Und: Was für ein Typ ist Marko Boos eigentlich? Eine Analyse.