Plus Kreis MYK/Koblenz

Klarer Sieg für Marko Boos: SPD-Mann wird Landrat im Kreis Mayen-Koblenz

i Marko Boos (blauer Anzug) mit dem SPD-Generalsekretär und seiner Familie auf dem Weg in die Cafeteria des Kreishauses Foto: Winfried Scholz

Für die Sozialdemokratie in Rheinland-Pfalz ist es ein großer Erfolg. Und das in Zeiten, in denen sie eher selten mit überraschenden Siegen verwöhnt wird. Mit dem 48 Jahre alten Marko Boos hat sich ein SPD-Mann bei der Stichwahl um den Posten des Landrates im Landkreis Mayen-Koblenz durchgesetzt. In dem strukturell konservativen Kreis „MYK“ konnte er sogar im ländlichen Raum punkten.