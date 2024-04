Anklage im Mordfall in Koblenz-Rauental: Das Wichtigste in Kürze zum Nachhören (Podcast)

Erschütternde Details offenbart der Abschlussbericht der Ermittler zum mutmaßlichen Mord an einer bulgarischen Frau (31), die in Koblenz zur Sex verkaufte und offenbar monatelang gequält wurde. Über die neuen Entwicklungen und die Hintergründe der Tat sprechen die RZ-Redakteure Finn Holitzka und Katrin Steinert in diesem Update.

Der Tatort in der Baedekerstraße in Koblenz. Foto: Doris Schneider

Im November 2023 wurde eine junge Frau in einem Wohnhaus in Koblenz tot aufgefunden. Schon am nächsten Tag wurden zwei Menschen festgenommen. Nun liegt der Abschlussbericht der Ermittler vor und es kommt zur Anklage. Was wir wissen, fassen die RZ-Redakteure Finn Holitzka und Katrin Steinert in diesem Kurz-Podcast zusammen:

