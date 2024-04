Plus Koblenz 31-Jährige in Koblenz eingesperrt, zur Prostitution gezwungen und getötet: Mordanklage gegen zwei Bulgaren Von Katrin Steinert i Trauerkränze werden nach der Beerdigung im Dezember vor dem Haus abgelegt: Hier in der Baederkerstraße 15-17 in Koblenz-Rauental lebte die 31-jährige Bulgarin, die als Prostituierte arbeitete und einen grausamen Tod fand. Foto: Projekt Schattentöchter/Bettina Kneisler Schreckliche Details offenbart der Abschlussbericht der Ermittler zum mutmaßlichen Mord an einer bulgarischen Prostituierten (31) aus Koblenz. Lesezeit: 3 Minuten

Der Abschlussbericht der Ermittler offenbart: Die 31-jährige Bulgarin, die in der Baedekerstraße 15-17 in Koblenz lebte, wurde dort mindestens acht Monate lang gefangen gehalten, bis sie starb. Ihre Peiniger wohnten sogar mit ihr zusammen in dem kleinen Appartement. Dort wurde die Bulgarin zur Prostitution gezwungen und war immer wieder massiver ...