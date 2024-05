Plus Bad Kreuznach

Toiletten am Bad Kreuznacher Kornmarkt dicht: Wer ist verantwortlich?

i Während des Zukunftstages auf dem Bad Kreuznacher Kornmarkt waren die Toiletten in der angrenzenden Turmstraße geschlossen. Foto: Markus Kilian

Zukunftstag auf dem Bad Kreuznacher Kornmarkt: Mit 30 Ständen und mehreren Vorträgen wollten die hiesigen Omas for Future am vorvergangenen Samstag auf den Klimaschutz aufmerksam machen, zahlreiche Interessierte waren der Einladung gefolgt. Der Kornmarkt war für längere Zeit gut besucht. Das Problem: Die öffentlichen Toiletten in der angrenzenden Turmstraße waren am Samstag geschlossen.