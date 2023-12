Plus Koblenz Koblenz & Region

Im Haus gab es mehrere Polizeieinsätze: Weitere Details zur Tötung in Koblenz-Rauental

Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Mord an der 31-jährigen bulgarischen Prostituierten im Rauental dauern an. Wie auf Nachfrage zu erfahren ist, gab es in der Vergangenheit mehrere Polizeieinsätze in dem Haus in der Baedekerstraße, wo die Prostituierte und die Tatverdächtigen lebten.