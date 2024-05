Adrian Simonis möchte Ortsbürgermeister in Bassenheim werden: „Aus dem Ort, für den Ort“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Adrian Simonis, ich bin 55 Jahre alt, verheiratet, von Beruf bin ich Ingenieur für Arbeitsschutz, Umweltschutz und Brandschutz. Ich arbeite für nationale und internationale Firmen im In- und Ausland. Zusätzlich bin ich TÜV-zugelassener Auditor. Für Berufsgenossenschaften arbeite ich als Freier Dozent und Gutachter. Ich bin Mitglied in nahezu allen Bassenheimer Vereinen und in einigen aktiv. Oft bin ich mit dem E-Bike im Dorf oder in der Flur zusammen mit meinen Hunden anzutreffen.

Mein politischer Werdegang

Ich bin vor mehr als 40 Jahren in die Politik eingestiegen und habe mich, soweit es die Zeit zuließ, immer engagiert. In den vergangenen fünf Jahren war ich etwa Mitglied des Gemeinderats und einiger Gremien.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Bassenheim ist ein liebens- und lebenswertes Dorf mit tollen Bauwerken, netten Menschen und einem intakten Vereinsleben. Dies gilt es zu erhalten und weiter zu fördern. Ich werde mich für eine sinnvolle Verwertung unserer Grundstücke und Immobilien einsetzen – nicht für Luftschlösser. Ich möchte den Radweg auf der alten Bahntrasse und das Dorf verbinden, mit Hinweistafeln und einer beschilderten Alternativroute, die durch das Dorf führt. Somit hätte auch die ortsansässige Gastronomie eine Chance, sich zu präsentieren, abgesehen vom historischen Ortskern und seinen Sehenswürdigkeiten. Das Thema Friedwald/Ruhewald ist ebenso ein Thema, welches ich gerne nochmal angehen möchte. Nicht zu vergessen sind die Punkte Sanierung des Sauerbrunnens und Weiterentwickeln der örtlichen Infrastruktur

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Ich möchte, dass Bassenheim nicht weiter nur verwaltet, sondern wieder aktiv gestaltet wird. Dabei sind Transparenz und Bürgerbeteiligung meine obersten Gebote. Nur wenn Bürger und Verwaltung einander verstehen und an einem Strang ziehen, wird sich etwas bewegen lassen. Hierbei ist die Dorfgemeinschaft der Schlüssel zum Erfolg. Aber auch die Verbandsgemeinde muss ihren Teil dazu beitragen. Diesen gilt es, entsprechend mit Nachdruck einzufordern.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ungeduld. Ich sollte lernen, gelassener zu sein.

Das ist mein politisches Motto

Aus dem Ort, für den Ort.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.