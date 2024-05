Kind bei Unfall in Kruft verletzt – Weißer Transporter gesucht

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall in Kruft verletzt worden.

Das 13-jährige Mädchen wollte am Freitag, 3. Mai, gegen 13.25 Uhr in der Straße „Alte Chausee“ in Höhe des Netto-Marktes aus dem Bus aussteigen und die Straße überqueren. Aus Richtung Plaidt befuhr ein weißer Transporter die Straße und übersah das Kind vermutlich, teilt die Polizei mit. Das Fahrzeug berührte das Mädchen mit dem rechten Außenspiegel und setzte seine Fahrt unvermittelt fort.