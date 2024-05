Plus Mayen

Appetithäppchen in Mayen serviert: Ein erster Hauch von viel Theater

i Viel Vorfreude kam beim Sponsorenempfang der Burgfestspiele in Mayen auf. Regisseure und Darsteller verrieten Details und Anekdoten, auch über viele Neuerungen wurde informiert. Der Ticketverkauf läuft schon jetzt extrem gut. Foto: Rico Rossival

Ein erster Hauch von Festivalstimmung weht um die Genovevaburg: Beim Sponsorenempfang in der Halle 129 haben gut 300 geladene Gäste einen ersten Vorgeschmack auf die neue Saison der Burgfestspiele erhalten. Schauspieler zeigten in dieser Gala Ausschnitte aus ihren Einsätzen, Intendant Alexander May führte sie ein, und Oberbürgermeister Dirk Meid steuerte die harten Fakten zur neuen Saison bei.