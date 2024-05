Projekt Ökoprofit: Unternehmen im Kreis Mayen-Koblenz wollen Energie sparen

Anzeige

Von den sechs teilnehmenden Betrieben sind zwei Unternehmen aus Mayen-Koblenz, die Firma Baldus Medizintechnik Gruppe und die Firma VulkaTec Riebensahm GmbH. Die Ökoprofit-Einsteigerrunde wird von den Kreisen Mayen-Koblenz, Mainz-Bingen, Bad Kreuznach und der Stadt Koblenz getragen, fachlich begleitet von der Arqum Gesellschaft für Arbeitssicherheit-, Qualitäts- und Umweltmanagement mbH.

Im Laufe eines Jahres werden die teilnehmenden Unternehmen acht thematische Workshops gemeinsam absolvieren, die einen Erfahrungsaustausch über Branchengrenzen hinaus ermöglichen. Vier Vororttermine im eigenen Betrieb bieten eine individuelle Beratung. Über Umweltteams wird die Mitarbeiterschaft der Firmen aktiv in den Prozess eingebunden. Am Ende stehen Kommissionsprüfung und Auszeichnung als Ökoprofit-Betrieb.

Eigenes Umweltteam bei VulKatec

Ein Unternehmen ist die 1986 gegründete Firma VulKatec aus Kretz. VulKatec verarbeitet Lös, Lava und Bims aus heimischen Vorkommen zu einer Produktpalette an Wachstumssubstraten für jegliche Art der Begrünung. Hierzu gehören Produkte für Baumpflanzung, Dachbegrünung und Rasen. Schwammstädte speichern das Regenwasser und nutzten dieses in trockenen, heißen Zeiten zum Wässern der Bäume und anderen Pflanzen. Die Substrate von VulKatec unterstützen diesen Prozess. Bei VulKatec wurde bereits ein Umweltteam gebildet, das sich den ambitionierten Zielen annimmt.

Das zweite Unternehmen ist die Baldus Medizintechnik Gruppe aus Bendorf, die auf 30 Jahre Firmengeschichte zurückblickt. Sie ist Experte in der Montage und der Wartung von zentralen medizinischen Gasversorgungsanlagen und Laborgasanlagen in Krankenhäusern und OP-Zentren. Die zur Gruppe gehörende Firma Baldus Sedation GmbH & Co. KG ist europaweit führend als Full-Service-Dienstleister im Bereich der Lachgassedierung.