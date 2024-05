Ab Mitte Juni: Pellenz-Museum in Nickenich stellt im Schlösschen der Barmherzigen Brüder aus

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Fördervereins des Pellenz-Museums in Nickenich hatten die Teilnehmer Gelegenheit, die zukünftigen Ausstellungsräume des Vereins im Schlösschen der Barmherzigen Brüder Saffig in Augenschein zu nehmen. Dort werden ab Mitte Juni ausgewählte Fundstücke aus der Region zu besichtigen sein.

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Fördervereins des Pellenz-Museums in Nickenich hatten die Teilnehmer Gelegenheit, die zukünftigen Ausstellungsräume des Vereins im Schlösschen der Barmherzigen Brüder Saffig, Aumerich 4, in Augenschein zu nehmen. Dort werden ab Mitte Juni ausgewählte Fundstücke aus der Region zu besichtigen sein. „Dann werden diese Exponate aus der heimischen Vor- und Frühgeschichte den Besuchern in Form von Führungen nähergebracht und ausführlich erklärt“, teilt der Förderverein in seinem Pressetext mit.

Zeugnisse alter Geschichte

Die Vereinsmitglieder hätten gegenüber den Barmherzigen Brüdern ihre Freude und Dankbarkeit darüber bekundet, dass diese Zeugnisse alter Geschichte bald wieder der Öffentlichkeit zugänglich sein werden.