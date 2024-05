Mayen

80 Arbeitgeber präsentieren sich: Azubispots in Mayen am 15. Mai

i In vielen handwerklichen Berufen werden neue Kollegen gesucht. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa/dpa-Bildfunk

Junge Menschen auf Ausbildungssuche und Unternehmen mit Nachwuchsbedarf sollen am Mittwoch, 15. Mai, zwischen 8.30 und 13.30 Uhr im Schatten der Genovevaburg in Mayen Gelegenheit haben, einander kennenzulernen. Die Azubispots, zu denen im vergangenen Jahr weit mehr als 1000 Interessierte gekommen sind, stehen an.