Wie es um die Immunisierung steht – und was danach kommt

Nach Inkrafttreten der Corona-Notbremse in Deutschland rücken nun mehr Freiheiten für Geimpfte in den Fokus – oder besser gesagt: Sie sollen Stück für Stück Grundrechte zurückerhalten. Darüber soll auf einer Bund-Länder-Spitzenrunde am Montag in Berlin debattiert werden, wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ankündigte. Zugleich gab es am Freitag gute Nachrichten für Impfwillige. Die oberste deutsche Impfbehörde stuft die Nebenwirkungen der Präparate von Astrazeneca und Johnson & Johnson als sehr gering ein. Eine Übersicht: