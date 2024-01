Plus Berlin Erste deutsche Niederlage bei der Handball-EM: Krimi ohne Happy End gegen Frankreich Die Überraschung ist ausgeblieben: Die deutschen Handballer mussten sich bei der Heim-Europameisterschaft zum Abschluss der Vorrunde dem Titelfavoriten Frankreich in einem packenden Spiel mit 30:33 (15:17) geschlagen geben. Von Sven Sabock

Damit hat es die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason verpasst, zwei wichtige Punkte mit in die Hauptrunde zu nehmen. Zum Auftakt der zweiten Turnierphase trifft die DHB-Auswahl am Donnerstag in Köln auf Island. Die weiteren Gegner sind Kroatien, Ungarn und Österreich. Die ersten Zwei der Sechsergruppe lösen das Ticket für ...