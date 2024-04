Plus Koblenz

Abwechslung oben, Spannung unten – die Situation in der Fußball-Bundesliga

Von Jochen Dick

i Emotionaler Sieg im Abstiegskampf: Die Spieler des 1. FC Köln feiern das 2:1 gegen den VfL Bochum. Foto: Marius Becker/dpa

Wer Spannung sucht, muss nach unten schauen. Dort, am Tabellenende der Fußball-Bundesliga, geht es hoch her. An der Spitze hingegen...